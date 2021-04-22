Почти 3,5 тысячи человек оформили карту «Мир» в Хабаровском крае

Почти 3,5 тысяч человек оформили карту «Мир» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в центры социальной поддержки каждую неделю поступает почти по 200 заявлений на выпуск бесконтактной карты «Мир» для оплаты льготного проезда. За прошедшие два месяца в регионе карту оформили уже порядка трех с половиной тысяч жителей, среди которых пожилые люди, школьники из многодетных семей, инвалиды. Причем выбрать они могут как социальную транспортную карту, так и карту «Мир». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Для СТК лимит зависит от категории льготы, от 300 до 1020 рублей. «Мир» - не лимитирован, по итогу месяца на нее зачисляется компенсация проезда по лимиту. Так, в марте компенсировали проезд больше 110 гражданам в общей сумме почти 377 тысяч рублей, в апреле уже двум тысячам жителей на сумму 644,3 тысячи рублей, - добавили в правительстве.

Напомним, подать заявление на оформление любой из карт можно в центрах соцподдержки населения, через многофункциональные центры, на сайте «Услуги27» или почтовым отправлением.

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