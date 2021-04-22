Чемпионат по тяжелой атлетике пройдет в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом центре состоится чемпионат по тяжелой атлетике среди дальневосточных спортсменов. 23 и 24 числа выступят больше 80 тяжелоатлетов из семи субъектов округа. Хабаровский край представят 18 человек. Такие соревнования не проходили в городе уже 12 лет. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В нашем регионе тяжелой атлетикой занимаются больше 300 человек, и этот спорт популяризируют среди молодого поколения, - сообщили в правительстве.

Чемпионат в Хабаровске станет отборочным туром в основной чемпионат России, который состоится в Ханты-Мансийске. Тот, кто попадет в 18 лучших, пройдет дальше. На чемпионат приедет президент федерации этого вида спорта Максим Агапитов. Министерство физкультуры и спорта региона подпишет соглашение с федерацией о дальнейшем сотрудничестве.

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