«Союзмультфильм» заходит на территорию Хабаровского края
Фото: Социальные сети
В Хабаровском крае будет организовано свое мультпроизводство под предводительством известной киностудии «Союзмультфильм». Также в крае можно будет получить профильное образование по созданию анимационного кино, где креативные и творческие люди смогут проявлять свои таланты и создавать мультики. Михаил Дегтярев договорился об этом и документально зарезервировал с директором «Союзмультфильма», Борисом Машковцевым. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
- Подписанный меморандум ориентирован на развитие производства мультфильмов в регионе и на предоставление профильного образования по этому направлению, - отметили в минкульте. – благодаря собственному производству анимационных фильмов, дети будут расти на качественном контенте.
Предварительно решено, что кластер создадут в сотрудничестве со студией «Мечталет». В Хабаровске откроют детский развлекательно-познавательный центр «Союзмультклуб». А в августе пройдет анимационный фестиваль, посвященный 85 годовщине студии.
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