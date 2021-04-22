Сельские дома культуры отремонтируют в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта «Культура». В его рамках в текущем году займутся реставрацией и ремонтом в сельских домах культуры и оснащением детских школ искусств. В общей сложности на эти цели будет потрачено порядка 300 миллионов рублей. Реставрация отдельных объектов начнется в Чумикане, Мухене, Хабаровском ТЮЗе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Также в Мухене и Троицком будут созданы модельные библиотеки, а в Токах построят социально-культурный центр, - добавили в правительстве.

Помимо ремонтов в домах культуры, финансирование пойдет на оснащение детских школ искусств в Чегдомыне, на Хору, в Совгавани. Сейчас уже закупаются инструменты.

На встрече властей, где в частности обсуждалась реализация этого проекта, также подвели итоги прошедшего года. Во время пандемии на отрасль было выделено порядка 210 миллионов рублей, эти деньги помогли сохранить рабочие места и стабилизировать кредиторскую задолженность.

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