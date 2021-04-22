Женщину за неуплату алиментов отправили в колонию в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае перед судом предстала мать несовершеннолетнего ребенка, ее обвинили в неуплате алиментов на его содержание. Суд признал ее виновной и назначил 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Ранее она уже привлекалась к ответственности по этому же делу и мела условный срок заключения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
- Суд установил, что женщина проигнорировала свои обязательства, которые ей вменил суд, и не выплачивала алименты на сына. Раньше она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности в виде лишения свободы условно, - добавили в УМВД.
После получения условного срока она так и не стала платить алименты. И вообще никакой помощи сыну не оказывала. Также женщина не стремилась устроиться на работу. Задолженность по алиментам составила больше 450 тысяч рублей.
Свою вину она признала. Суд условное наказание отменил и назначил реальный срок.
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