Юбилейному пассажиру вручили сертификат на перелет туда-обратно от «Хабаровских авиалиний» Фото: Правительство Хабаровского края

Юбилейного, десятитысячного пассажира наградили в хабаровском аэропорту сегодня, 22 апреля. Как раз в день рождения авиакомпании «Хабаровские авиалинии» произошло это знаковое событие. Евгению Рыженко - пассажиру - вручили сертификат на бесплатный перелет туда-обратно по одному из маршрутов, которые осуществляет авиакомпания. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Уже 10 тысяч человек с начала этого года воспользовались авиакомпанией. Евгений Рыженко летел из Хабаровска в Богородское, сразу после прохождения регистрации его наградил лично Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства, - отметили в правительстве.

Пассажир признался, что совсем не ожидал такого и растерялся, увидев камеры. Мужчина в лотереях или конкурсах никогда ничего не выигрывал, а тут повезло. Также мужчина рассказал, что часто летает, у него с супругой четверо детей, двое учатся в Хабаровске, младшие живут в Богородском.

Юбилейный пассажир определился как раз в день рождения авиакомпании. Сегодня 17 лет со дня ее запуска. Роман Мирошин поздравил представителей и отметил социальную значимость компании для края.

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