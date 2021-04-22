Юных хабаровчан наградили за фантазии на тему местного самоуправления
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске завершился творческий конкурс детских работ, и состоялось награждение победителей. Юные таланты рассуждали в своих произведениях на тему «Если бы я был мэром», изображали на бумаге фантазии на тему «Я - горожанин» и отвечали на вопросы викторины по теме основ местного самоуправления. Об этом рассказала пресс-служба администрации Хабаровска.
- В музее истории Хабаровска прошло награждение победителей конкурса, всего отметили 12 человек. Сам конкурс приурочен ко Дню местного самоуправления, - добавили в мэрии. - В работах юные таланты коснулись важных и актуальных тем, таких как экология и образование, например.
Ребятам вручили грамоты и призы, а после торжественной церемонии гостям организовали экскурсию по залам музея.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;