Юных хабаровчан наградили за фантазии на тему местного самоуправления Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске завершился творческий конкурс детских работ, и состоялось награждение победителей. Юные таланты рассуждали в своих произведениях на тему «Если бы я был мэром», изображали на бумаге фантазии на тему «Я - горожанин» и отвечали на вопросы викторины по теме основ местного самоуправления. Об этом рассказала пресс-служба администрации Хабаровска.

- В музее истории Хабаровска прошло награждение победителей конкурса, всего отметили 12 человек. Сам конкурс приурочен ко Дню местного самоуправления, - добавили в мэрии. - В работах юные таланты коснулись важных и актуальных тем, таких как экология и образование, например.

Ребятам вручили грамоты и призы, а после торжественной церемонии гостям организовали экскурсию по залам музея.

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