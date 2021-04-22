Почти миллион рублей отдала комсомольчанка мошенникам Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Городе юности в полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в ее отношении. Она поведала оперативникам, что лишилась 950 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина рассказала, что ей позвонил некто из службы безопасности банка и убедил в том, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги на расчетном счете ей предложили определить, кто именно оформил заем. Женщина, испугавшись за деньги, следовала пошаговым инструкциям мошенников и через мобильное приложение оформила кредит на крупную сумму - 950 тысяч рублей. Затем лжесотрудник банка продиктовал ей номер карты, куда она и перевела деньги.

Естественно, после этого связь оборвалась, и на том конце провода трубку уже не сняли. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

- Полиция возбудила уголовное дело по этому факту. Расследование сейчас в процессе, - отметили в УМВД. - Жителям края следует помнить, что совершать дистанционные сделки - опасно. Сотрудники банка не звонят своим клиентам с целью «обезопасить денежные средства».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.