Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса

Еще трое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувший день 22 апреля в регионе зарегистрировано 29 новых случаев заболевания ковидом. Еще 34 человека выздоровели. К несчастью, за сутки зарегистрировано еще два смертельных исхода. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В краевом центре за сутки заболели 22 человека, в Комсомольске - один, в Комсомольском, имени Лазо и Амурском районах за сутки заболели еще по одному человеку. В Хабаровском районе ещё три новых случая, отметили в минздраве.

Общая ситуация с заболеваемостью в крае следующая: за все время пандемии диагноз ковид поставили 51499 жителям. Из них выздоровели 49280 человек. Смертей зафиксировано 373.

Еще 1846 человек проходят сейчас лечение от вируса. Причем 336 пациентов госпитализированы, а 1510 лечатся дома.

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