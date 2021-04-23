Почти 400 тысяч рублей не выплатил работодатель своей сотруднице в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске перед судом предстал руководитель одной из коммерческих организаций за невыплату заработной платы. Суд вынес решение и обязал его исправить ситуацию, работодатель в итоге деньги выплатил. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

- Центральный районный суд разбирался в деле о нарушении трудового законодательства. Как выяснилось, 42-летний работодатель прекрасно знал, что компания не платит зарплату, хотя средства имеются, но из корыстных побуждений, с целью поживиться деньгами, и из-за иной личной заинтересованности, заработную плату сотруднице предприятия не платил, - рассказали в прокуратуре.

В итоге работодатель задолжал работнице порядка 395 тысяч рублей. суд постановил, чтобы деньги женщине выплатили. Работодатель указ исполнил. Кроме погашения задолженности, суд приговорил работодателя к выплате штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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