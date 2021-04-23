Мужчину убили, а тело выкинули на свалку: виновный предстанет перед судом в ЕАО - Фото - СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве и направил его в суд на рассмотрение. Речь идет об обвинении жителя Еврейской автономии, которого подозревают в убийстве приятеля, не вернувшегося домой в сентябре прошлого года.

- В прошлом году, 14 сентября в органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении супруга. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что что пропавший мужчина работал разнорабочим на базе складирования твердых бытовых отходов поселка Николаевка. Накануне он выпивал с двумя коллегами в сторожке. Мужчины поссорились, один из них нанес удар ножом потерпевшему и тот умер на месте. Второй мужчина решил скрыть следы преступления и выкинул тело на свалку, затем закидал мусором, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Органы собрали достаточно доказательств и вместе с обвинительным заключением отправили дело на рассмотрение в суд. Дело в отношении мужчины, который пытался скрыть преступление, расследуется, и уже находится на завершающей стадии.

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