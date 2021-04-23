Молодой водитель погиб во время ДТП. Фото: управление ГИБДД Хабаровского края.

Вчера, 22 апреля, в Индустриальном районе произошло смертельное ДТП. Мужчина 1997 года рождения передвигался на автомобиле Nissan Primera по ул. Нагорной в сторону ул. Южной. С ним в машине были мужчина, две женщины и годовалый ребенок. Из-за высокой скорости передвижения водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В итоге автомобиль влетел в основание забора дома №17а на ул. Нагорной и перевернулся.

Водитель скончался до приезда скорой помощи. Как позже выяснилось, погибший не имел водительского удостоверения, а автомобиль не был застрахован.

Все пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Самый младший пассажир 2020 года рождения в результате аварии получил тяжелый ушиб головного мозга, перелом свода черепа, субдуральную гематому и контузионные очаги. Во время ДТП ребенок находился на руках матери.