Танцевальный флешмоб пройдет в Хабаровске 25 апреля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае каждое воскресенье организовывается «Краевой выходной». Семьи участвуют в различных мероприятиях, в сфере творчества, спорта и IT. В этот раз такой выходной пройдет 25 апреля. Тематикой мероприятий выбрано творчество. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В краевой столице пройдет шоу костюмов, которые делают дети из «Пластилиновой вороны», выступят танцевальные коллективы «Домино» и «Архетоп». Апогеем дня станет грандиозное мероприятие - танцевальный флешмоб. Он состоится в «Коммуне» в ТЦ «Броско Молл» в четыре часа дня, - сообщили в правительстве.

Еще один концерт пройдет в хабаровском Центре художественно-эстетического развития. Здесь выступит «Юность» и одноименный ансамбль. Начало концерта в три часа дня. Также в этот день пройдет мастер-класс «Танцевальный калейдоскоп» в промышленно-экономическом техникуме. В «Северном сиянии» с 11 утра состоится «Путешествие в историю танца», а в Ванино в 11 утра будет танцевальный марафон «В мире танцев».

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