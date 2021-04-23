Новое оборудование протестировали в хабаровской онкологической клинике Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в краевом центре онкологии проводят тестирование нового оборудования - эндоскопических стоек с 3D-визуализацией. Эти стойки в будущем сократят время реабилитации пациентов. Стойки используются на операциях шеи, головы, брюшной полости и грудной клетки. Это оборудование позволяет минимизировать также инвазивное вмешательство, за счет чего по итогу меньше последствий от операции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Тест проходит с участием заслуженного российского врача Эдуарда Галлямова, который подчеркнул хороший уровень профессионализма местных медиков. В течение двух дней прооперируют семь пациентов с заболеваниями по гинекологии и урологии, - добавили в правительстве.

После операции на эндоскопическом оборудовании процесс восстановления проходит гораздо быстрее, чем после обычной инвазивной операции. Стойки помогают более точечно лечить патологию. Структура тканей видна более четко благодаря трехмерному изображению.

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