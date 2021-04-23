Санитарку осудили за регулярные кражи денег у пациентки в Хабаровском крае
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Вопиющий случай произошел в городе Советская Гавань. Пока пенсионерка лежала в больнице, в реанимационном отделении, у нее с телефона каждый день воровали деньги посредством перевода по мобильному банку. Обвинили в краже санитарку. Суд назначил ей условное лишение свободы и возмещение ущерба. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
- Преступление совершено в декабре прошлого года, в местную больницу попала пенсионерка. В то время, пока она пребывала в реанимационном отделении, ее телефон оставался на прикроватной тумбочке. Санитарка случаем воспользовалась и в течение шести дней переводила деньги через мобильное приложение к себе на счет. Общая сумма составила 47,5 тысячи рублей, - рассказали в прокуратуре.
Кражи обнаружил сын пенсионерки, который увидел переводы незнакомому человеку в онлайн-банке, пока его мать была в реанимации.
Санитарка свою вину признала и частично возместила деньги. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Также она обязана возместить все украденные деньги.
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