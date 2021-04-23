Санитарку осудили за регулярные кражи денег у пациентки в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вопиющий случай произошел в городе Советская Гавань. Пока пенсионерка лежала в больнице, в реанимационном отделении, у нее с телефона каждый день воровали деньги посредством перевода по мобильному банку. Обвинили в краже санитарку. Суд назначил ей условное лишение свободы и возмещение ущерба. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

- Преступление совершено в декабре прошлого года, в местную больницу попала пенсионерка. В то время, пока она пребывала в реанимационном отделении, ее телефон оставался на прикроватной тумбочке. Санитарка случаем воспользовалась и в течение шести дней переводила деньги через мобильное приложение к себе на счет. Общая сумма составила 47,5 тысячи рублей, - рассказали в прокуратуре.

Кражи обнаружил сын пенсионерки, который увидел переводы незнакомому человеку в онлайн-банке, пока его мать была в реанимации.

Санитарка свою вину признала и частично возместила деньги. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Также она обязана возместить все украденные деньги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.