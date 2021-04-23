Любовь и коучи. Что читают онлайн хабаровчане - «Фото - МегаФон»

Портрет онлайн-читателя составили эксперты «МегаФона» ко Всемирному дню книг и авторского права, проанализировав обезличенные данные абонентов - пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Типичный читатель «цифровой» книги в Хабаровском крае - девушка 35 лет, предпочитающая коротать досуг за современным любовным романом.

Интересно, что среди мобильных читателей в Хабаровском крае женщин - подавляющее большинство, около 80%. Причем если женщины в равной степени слушают и читают книги, то 85% мужчин предпочитают именно читать. Чаще электронными библиотеками в крае пользуются абоненты в возрасте 30-45 лет. Наслаждаться чтением онлайн жители региона предпочитают в будние дни - по вторникам и средам.

В основном в Хабаровском крае читают любовные романы, фэнтези, современную зарубежную прозу и сказки. Самой же читаемой книгой первых трех месяцев этого года стала посвященная теме личностного роста «Подсознание может все!» Джона Кехо. В топе бестселлеров есть и другие труды на схожую тематику - «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залога, «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови.

Самыми же востребованными писателями у жителей Хабаровского края стали авторы любовных романов Альмина Рай и Ульяна Соболева, а также автор исторических детективов Борис Акунин.