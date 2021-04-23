В Хабаровске ввели особый противопожарный режим Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице с сегодняшнего дня, 23 апреля, начал действовать особый противопожарный режим. Ввели его из-за того, что участились случаи палов травы и поджогов сухой растительности. Администрация краевой столицы подписала соответствующий документ о введении режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- С этого дня на территории города категорически запрещено разводить костры или сжигать мусор, сухую траву и прошлогоднюю листву, причем даже на садовых участках и огородах, а также на общедоступных территориях. Помимо прочего походы в леса для граждан запрещены, - отметили в мэрии.

В городе и на близлежащей территории участились случаи возгорания, особенно это касается палов сухой травы и прошлогодних листьев. За сутки в городе зафиксировано 24 пожара, из них 14 - это травяные палы.

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