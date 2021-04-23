В Хабаровске бездомная собака укусила ребенка за ягодицу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 апреля в Хабаровске произошло нападение бездомных собак на несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел по улице Рабочий городок, 14.

Девочка возвращалась после школы домой. Ребенка окружила стая из четырех бездомных собак. Один из псов укусил школьницу за правую ягодицу. Раненая девочка пришла домой, где рассказала родителям о произошедшем. Ее немедленно привезли в травмпункт, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а также назначили курс уколов против бешенства.

Родители девочки намерены добиваться расследования происшествия. Они уже обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту нападения бездомных животных.