Молодые исследователи Хабаровского края приняли участие в «Студенческой научной весне-2021» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился конкурс научно-исследовательских работ «Студенческая научная весна - 2021». 24 исследователя стали победителями, всего участвовало 145 работ. 76 проектов прошли в очный тур. Работы победителей будут опубликованы в журнале «Молодой ученый». Боле того, выпустят информкаталог «Наука в фокусе». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Диплом первой степени получила Ивана Дуктанова за апгрейд съемника маслоотражательных колпачков двигателя внутреннего сгорания автомобиля Hyundai i20. Среди научных работ о жизни и земле победила работа Александра Шемякина. Он изобрел коляску для животных с ОВЗ. Также среди победителей студентка Екатерина Луценко с работой о детской инвалидности, Иван Барышев с книгой «Я помню! Я горжусь», Артем Крапивняк с социальным мобильным приложением для людей с ОВЗ. Еще среди победителей отмечены Егор Шаталов с презентацией программы подготовки консьержей для гостиничного бизнеса, - рассказывают в правительстве.

Леонид Белоусов и Дмитрий Ардашев отличились в области культурологии и языкознания. А Андрей Сельдицин стал лучшим в области психологии и педагогики.

Участникам пожелали не останавливаться на достигнутом и продолжать свои исследования.

Этот конкурс состоялся в крае уже в восьмой раз. Задача мероприятия привлечь молодежь к науке и повысить уровень культуры.

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