Школьники в Хабаровском крае познают цифровое производство Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется Всероссийский проект «Урок цифры». С 12 по 30 апреля в 260 школах регионов проходят тематические занятия. В общей сложности новые знания получат порядка 35 тысяч человек. В селе Восточное Хабаровского края прошел такой «Урок цифры», на который приехал министр информтехнологий и связи Алексей Гусев. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Ребятам в онлайн-формате рассказали о том, как работает современное предприятие и ERP-системы, которые помогают в управлении производством, финансами, активами и трудовыми ресурсами, - добавили в правительстве. - Также затронута была тема защиты окружающей среды посредством цифровизации. Ребятам рассказали, что будущее теперь за искусственным интеллектом и промышленным интернетом вещей.

«Урок цифры» поможет детям понять, хотят ли они связать свою жизнь с IN-технологиями, учитывая, что цифровые технологии ускоренно внедряются в мир, а кадров не хватает. Ученики потренировались на специальном тренажере по итогу обучения.

- На примере космической кондитерской фабрики они попробовали свои силы автоматизации процессов, в настройке маршрутов складских роботов, настройке работы конвейера по производству пончиков, создали новые вкусы десертов и открыли собственные кафе, - рассказали в правительстве.

Информационное сопровождение для уроков подготовлено крупными компаниями, которые работают в сфере IN-технологий. Краевое правительство оказывает поддержку в проведении мероприятия. Наиболее подробно узнать о мероприятии можно на официальном сайте уроков.

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