Дамбу в Хабаровске очистили от мусора по технологии сортировки отходов Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 23 апреля, в Хабаровске состоялась всероссийская акция «ГЕН уборки». Целью этой акции назвали призыв людей сортировать мусор во время таких уборок и полностью их видоизменить и переосмыслить. В уборке поучаствовали порядка 150 человек. Дамбу убрали на участке в три километра. Напомним, дамбу построили после наводнения, которое произошло в 2013 году. Здесь люди и сейчас предпочитают отдыхать и проводить время. Соответственно, мусора в этой местности хватает. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- «ГЕН уборки» организована обществом «Национальные приоритеты» и реализуется в рамках двух национальных проектов - «Экология» и «Жилье и городская среда», - отметили в правительстве. - Организаторы акцентируют важность привлечения внимания как властей, так и местных жителей к благоустройству территорий, к уборке мусора именно методом сортировки на прибрежных территориях, к важности переработки вторсырья.

- Это новое прочтение традиционных генуборок для сегодняшнего поколения, своеобразная перезагрузка смыслов - это нужно, на это есть запрос самих жителей, - сказал Владимир Сидоров, руководитель хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Инициировать и провести такую «раздельную» уборку может любой желающий. Для реализации нужно запланировать местную акцию и отметиться на сайте проекта.

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