Парк Мира в Хабаровске постепенно разрушается. Фото: Ирина Соколова

В Хабаровске постепенно разрушается Парк Мира на базе КАФ. Это живописное место было построено в 1995 году в память о погибших в Хабаровске японских военнопленных. В их честь установлен памятник.

- Я периодически гуляю в этом парке с моими детьми, но последнее время смотрю на него с грустью. Это красивое место стало совсем заброшенным и разбитым. Кирпич переломан, цемент меж кирпичами повыбивало, бордюры разрушены. 10 лет назад это было очень тихое, не людное место, теперь же вокруг парка построено много домов. И парк стал местом притяжения для родителей с детьми, мамы с колясками каждый день там гуляют, а лавочки все переломаны. Здесь необходимо провести реконструкцию. Очень жаль, если такое красивое место совсем разрушится, - говорит хабаровчанка Ирина Соколова.

Парк Мира в Хабаровске постепенно разрушается. Фото: Ирина Соколова

Мемориальный парк Мира сооружен в связи с 50-летием окончания Второй мировой войны в память обо всех погибших гражданах Японии. Памятник погибшим японским военнопленным был установлен правительством Японии 31 июля 1995 года в Северном микрорайоне города Хабаровска. Вокруг памятника разбили сквер, в котором высадили кедры, березы, сосны, пихты. Раньше на этом месте располагались лагерь военнопленных и японское кладбище.