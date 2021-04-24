Коронавирус унес жизнь одного человека в Хабаровском крае

Новые случая заражения в основном зарегистрированы в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки (23 апреля) в Хабаровском крае коронавирус нашли у 27 человек. Все заболевшие изолированы и находятся под присмотром врачей. Из-за ковида трое человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новые случая заражения в основном зарегистрированы в Хабаровске - 21 человек. В Комсомольске ковидом заразились двое. В Ванинском, Хабаровском, Верхнебуреинском и Ульчском - по одному зараженному, сообщает пресс-служба минздрава Хабаровского края.

В Хабаровском крае с начала пандемии ковид нашли у 51526 человек. Справились с опасной инфекцией 49315 пациентов, 35 из них выписались за прошедшие сутки. 1837 заболевших получают лечение: 318 - в стационаре, амбулаторно - 1519 человек. Коронавирус стал причиной смерти 374 зараженных.

В регионе развернуто 561 «ковидная» койка. Количество свободных коек - 243. Трое человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).