Девушка в клетчатой рубашке без вести пропала в Хабаровском крае

Из особых примет: у девушки рост порядка 160 сантиметров. Фото: ПСО «ЛигаСпас»

В районе имени Лазо разыскивают 15-летнюю девушку. Лидия Фатьянова исчезла при невыясненных обстоятельствах в поселке Хор. Подростка ищет полиция и волонтеры.

Лидия Фатьянова без вести пропала 23 апреля. Девушка перестала выходить на связь, о ее судьбе до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛигаСпас»

Из особых примет: у девушки рост порядка 160 сантиметров. У Лидии худощавое телосложение, светлое каре до подбородка. Подростка последний раз видели в бордовой куртке, красно-черной рубашке в клетку. На ногах у Лидии были черные джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Лидии, позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.