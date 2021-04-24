Автобус столкнулся с легковушкой в Хабаровске: есть пострадавшие

«Восьмерка» ехала в сторону города. Фото: Елена Жиденко

В Хабаровске столкнулись автобус №8 и легковая машина. Серьезно пострадала пассажирка иномарки. Водитель автобуса оказался зажат в своей кабине.

«Восьмерка» ехала в сторону города, когда, по предварительным данным, в нее въехала «легковушка». ДТП случилось недалеко от остановки «39 магазин». Удар был настолько сильный, что машины «раскидало» по дороге. Пассажирку иномарки зажало в искореженной машине, водитель автобуса въехал в дерево и повалил его.

- Женщину вытаскивали из машины спасатели, у нее была переломана нога. Водитель автобуса тоже был заблокирован деревом, он не сильно пострадал и ждал, пока его вытащат. Шофер иномарки не пострадал, - рассказал «КП» очевидец событий.

Женщину вытаскивали из машины спасатели. Фото: Елена Жиденко

В обстоятельства аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.