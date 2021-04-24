В Хабаровском крае будут активно развивать искусственный интеллект

Москва. Официант рядом с роботом-официантом в кофейне "Шоколадница" Фото: Андрей АБРАМОВ

В ближайшие три года российские IT-разработчики проведут серию хакатонов по развитию искусственного интеллекта (ИИ). На эти цели направлено свыше 850 миллионов рублей. Об этом сообщил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства.

- До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации. Также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. Ожидается, что общее количество участников соревнований составит более 20 тысяч человек.

Развитию технологии ИИ сейчас уделяется повышенное внимание. Запущен федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Общий объем финансирования нацпрограммы составит более 30 миллиардов рублей.