Хабаровский питомник Лукашова очистили от мусора

Власти решили привести питомник в порядок и создать в нем условия для отдыха Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчане убрали из питомника имени Лукашова бытовой мусор и строительные отходы. В природном парке часто отдыхают жители соседних районов. Не все убирают за собой мусор после пикника.

В питомнике распространен режим особо охраняемой природной территории. Это означает, что здесь допустимо ведение хозяйственной деятельности с ограничениями – запрещено строительство капитальных зданий и сооружений. Парк давно находится в запустении, хотя некогда был жемчужиной Хабаровска.

Власти решили привести питомник в порядок и создать в нем условия для отдыха. При этом важно сохранить коллекцию плодово-ягодных растений, восстановить заболоченные пруды, создать рекреационную инфраструктуру. С населением обсуждается сценарий развития парка, первый этап - уборка, которая состоялась 24 апреля.

- Мы вступаем в новый этап, предшествующий серьезным преобразованиям территории. Начнем с малого – с участия в субботнике. Впереди нас ждет разработка технического задания по развитию парка краевого значения на основе предложений, полученных от жителей города, – сказал Виктор Калашников, руководитель проектной группы по реализации флагманского проекта, зампред правительства края.