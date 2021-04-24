Хабаровскую набережную в районе яхт-клуба откроют до конца 2021 года

На ремонт набережной в этом году потрачено 444,1 миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Четвертый этап реконструкции набережной Хабаровска завершится до конца этого года. В него входит ремонт участка в районе яхт-клуба по Советской улице. На эти цели в этом году потрачено 444,1 миллиона рублей.

Сейчас на набережной в районе яхт-клуба завершаются работы по берегоукреплению трубошпунтом и замене напорной канализации. Также предстоит оградить верхнюю и нижнюю прогулочные зоны. В проект заложены благоустройство и озеленение.

- До конца 2021 года планируется закончить работы и ввести объект в эксплуатацию. С открытием четвертого участка городской набережной уже в этом году краевая столица обретет полноценный привлекательный речной фасад, а жители и гости края - прогулочную зону протяженностью 2,5 километра с прилегающими к ней объектами спорта, активного отдыха, питания и парковой инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе правительства региона.