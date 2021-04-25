ДТП с двумя погибшими произошло в центре Хабаровска

Фото: ТГ "Общественный транспорт"

Сегодня утром, 25 апреля, в центре Хабаровска на пересечении улиц Дзержинского и Амурского бульвара произошло жуткое ДТП, в котором погибли двое людей. Подробностями аварии поделились очевидцы.

Фото: ТГ "Общественный транспорт"

Внедорожник Тойота Лэнд Круизер выехал на дорогу с односторонним движением против «шерсти». Навстречу ему двигался Рено Каптюр. Удар внедорожника о паркетник был такой силы, что белый Рено перевернулся и отлетел на месколько метров. Джип же продолжил свое неуправляемое движение и повредил еще несколько автомобилей.

- Экспресс тест на состояние опьянения показал положительный результат. Виновник происшествия не согласился с результатами теста, был направлен для прохождения повторного теста в медицинское учреждение. Автомобиль принадлежит юридическому лицу, водитель управлял автомобилем без согласия собственника, - прокомментировало ДТП краевое ГИБДД.

По факту ДТП организована прокурорская проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора Центрального района Хабаровска Андрей Кочуков. Выясняются обстоятельства случившегося.