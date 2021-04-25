Школьники Хабаровского края посоревновались в каллиграфии

Школьники края посоревновались в каллиграфическом письме Фото: Правительство Хабаровского края

Вот уже 8 лет в Хабаровском крае проводится конкурс для школьников на лучшего каллиграфа. В этом году из-за сложной коронавирусной обстановки его решено было провести в онлайн-режиме. Это позволило увеличить количество участников.

Конкурс проводится Хабаровским педагогическим колледжем при поддержке краевого минобра. В нем участвуют ученики 3-4 классов. Как говорят специалисты, именно в этом возрасте у ученика формируется свой почерк, а также развивается интерес к русскому языку.

В соревновании приняли участие 87 детей из 59 школ практически со всех районов края. Были на конкурсе и дети, которые обучаются по адаптивным программам, а также ученики, для которых русский язык не является родным.

По завершении конкурса все работы были отсканированы и направлены в организационный комитета. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте http://www.gouhpk.ru не позднее 30 апреля.