Качели исчезли с детских площадок в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре с некоторых детских площадок весной 2020 года массово исчезли качели. Местные жители обратились в управляющие компании, но внятного ответа так и не получили. Спустя год качели на площадках так и не появились.

Исчезновение конструкций зафиксировано во дворах домов по улице Ленина и Гамарника.

- По неизвестным причинам сняли абсолютно все качели со всех дворовых игровых детских площадок весной прошлого года. Причину удалось узнать лишь только после нескольких звонков в ЖЭУ-26, так как диспетчеры не владели информацией. Выяснилось, что качели не соответствуют требованиям, травмоопасны и что они будут заменены на цепные. Неделю назад снова позвонили в ЖЭУ-26, и нам опять проговорили эту же причину. На вопрос, когда повесят все-таки новые качели, получили неопределенный ответ. Прошел уже целый год, а новые качели так не появились, - рассказала комсомольчанка Наталья Мишина.

18 октября 2020 года в Комсомольске в сквере у кинотеатра «Факел» на инклюзивной площадке для детей с ограниченными возможностями здоровья обрушилась конструкция качели. В результате случившегося пострадал 12-летний ребенок, была организована прокурорская проверка.