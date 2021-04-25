Погода 26 апреля: в Хабаровске потеплеет до +10 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае сегодня, 26 апреля погода начнет налаживаться. Последние два дня, как и обещали синоптики, были отнюдь н весенними. В субботу ночью так вообще снег пошел. Уже в этот понедельник в край снова потихоньку скребется тепло. В столице днем столбик термометра поднимется до +10 градусов. осадков уже не будет, правда ветер дует еще прилично – скорость до 14 метров в секунду.

Как сообщили синоптики, в южных районах края тоже без существенных осадков. Но здесь теплее, чем в региональной столице – днем до +15 градусов. да и ветер суть тише – до 11 метров в секунду.

- В центральных районах – без осадков, температура ночью днем +4 - +6, ветер западный 3-8 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». – На территории северных районов края осадков тоже не ожидается. Воздух прогреется до +14 градусов. ветер дует с юго-запада, скорость его – до 11 метров.

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