Коронавирус забрал одну жизнь в Хабаровском крае за 25 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае страшный вирус забрал еще одну жизнь за прошедшие сутки, 25 апреля. Каждый день в регионе умирает по одному-два человека. Печальная тенденция, но пока непреодолимая. Как сообщают медики, справиться с ковидом можно, но для этого населению необходимо прививаться. Лишь сформировав общий, коллективный иммунитет нам удастся побороть эпидемию.

Число заболевших за 25 апреля достигло числа 22. Выписали по выздоровлению 39 человек. Доктора в больницах края под особым наблюдением держат 8 пациентов, так как они в тяжелом состоянии. Трое из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. Только в краевой столице за сутки коронавирус выявили у 10 человек. В Совгаванском, Бикинском, Комсомольском и Солнечном районах по одному новому случаю. В Хабаровском районе шестеро новых заболевших. В Ванинском двое, рассказали в краевом минздраве.

В регионе все еще действует масочный режим. Также продолжается прививочная кампания.

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