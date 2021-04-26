Михаил Дегтярев встретился с зятем Алексея Черного – Геннадием Семеновым Фото: Телеграм-канал М. Дегтярева

Михаил Дегтярев в своем официальном телеграм-канале рассказал подписчикам о своем визите на кладбище в Москве, на могилу Алексея Черного.

- Побывал в Москве в гостях у Геннадия Семенова - зятя Алексея Климентьевича Черного. Мы вместе съездили на Троекуровское кладбище, почтили память выдающегося государственного деятеля, - пишет Михаил Дегтярев.

Также глава региона добавил, что в начале осени в Хабаровске в краевом музее имени Гродекова будет запущена выставка под названием «Эпоха созидания». На выставке гости смогут увидеть личные вещи Алексея Климентьевича, которые Геннадий Семенов, его зять, подарил заведению. В числе экспонатов та самая легендарная шляпа, которую так любил носить Черный.

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