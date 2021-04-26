Почти 56 миллионов рублей налогов не поступило в хабаровскую казну

Почти на 56 миллионов рублей налогов не поступило в хабаровскую казну Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в очередной раз власти провели рейд по неплательщикам налогов. Прошло мероприятие в районе площади Ленина. Такие рейды - регулярная практика. Они способствуют информированию хабаровчан о том, что необходимо заплатить налоги, и показывают на практике, какие последствия могут быть у нарушителей. Об этом рассказала пресс-служба администрации Хабаровска.

- В этот раз проверка затронула 32 автомобилиста. В ходе рейда выяснилось, что один из автолюбителей не платил транспортный налог, и у него сформировался долг. Также двое хабаровчан не заплатили штрафы от ГИБДД, - рассказали в администрации.

Каждый раз во время рейда органы выявляют примерно по два-три должника. Бывают ситуации, что автомобиль передан в аренду другому лицу. В этом случае ответственность за непогашенную задолженность лежит все равно на владельце. Это стоит учитывать при передаче авто и предотвратить проблемные ситуации.

Рейды проводятся по всему городу. Судебные приставы могут арестовать автомобиль в случае наличия у владельца задолженности по налогам.

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