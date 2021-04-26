Стратегии и тактике поисковых операций научили волонтеров в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на базе детского центра «Созвездие» закончилось обучение юных волонтеров поисковому делу. Ребята учились искать людей, применяя необходимые тактики и стратегии, оказывать первую медицинскую помощь. За время обучения занятия посетили больше 120 волонтеров со всего Дальнего Востока. В программе была как теория, так и практика, тренинги и операции по поиску. Занятия проводили сотрудники «Учебного центра «Найди ребенка». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Центр проводит учения по всей стране. Дальневосточники собрались на курс в Хабаровске. Программа реализуется на средства от президентского гранта, соответственно, обучают юных волонтеров бесплатно, - рассказали в правительстве.

В задачи программы входит повышение уровня знаний в поисково-спасательной области среди волонтеров. В подготовке программы участвовал университет спецназа. Готовят ребят по трем группам - новички, продвинутые и руководительский состав. В числе занятий - стратегия и тактика поисковой операции, первая помощь, этика волонтера и другое. В регионе на курсе побывали не только волонтеры, но и сотрудники следкома и полиции, спасатели.

Михаил Дегтярев лично поспособствовал организации проведения такого курса в регионе, так как вопрос поиска пропавших людей - важный и обязательный, волонтеры буквально спасают жизни людей. Как отмечают представители отряда «Лига спас», курс собрал сильнейших представителей поисковых отрядов, при этом дальневосточники ничем не хуже. Краевые отряды отличаются командным духом, сплоченностью, умением работать в режиме многозадачности. Более того, волонтеры сейчас проводят занятия для школьников, где поясняют, как реагировать и вести себя в опасной ситуации.

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