Рыбаки на порванной резиновой лодке курсировали между льдинами в Хабаровском крае Фото: Петр МОЛОТОВ

В Комсомольске-на-Амуре спасатели провели операцию по эвакуации рыбаков. Рыбаки курсировали между льдинами в момент ледохода на протоке реки Амур. Во время плавания резиновую лодку пробило, рыбаки промокли и смогли выбраться на небольшой островок. Однако вода прибывала, а температура воздуха падала. Замерзшие экстремалы вызвали спасателей уже вечером, когда совсем стемнело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Спасатели немедленно отправились на помощь в район протоки. В темноте непросто было найти пострадавших, на спасательную операцию потребовалось около пяти часов. Этого едва хватило, чтобы найти и эвакуировать горе-рыбаков на «большую землю», - рассказали в МЧС.

Лишь к трем часам ночи удалось закончить спасательную операцию. Пострадавшим, к счастью, не потребовалась медицинская помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.