Началось голосование за общественные территории, которые будут благоустраивать в Хабаровском крае -Фото: Телеграм-канал Михаила Дегтярева

В Хабаровском крае сегодня, 26 апреля, стартовало онлайн-голосование за общественные территории, которые по его результатам будут благоустраивать. Всего представлено на выбор 259 территорий в 53 городах и селах региона. Население выберет 91 потенциальную территорию. Михаил Дегтярев в своем официальном телеграм-канале призвал жителей принять участие в голосовании.

- Сегодня стартует онлайн-голосование на платформе https://27.gorodsreda.ru/. Все жители края могут участвовать! Это легко - по номеру телефона или через «Госуслуги». Мы с министрами уже проголосовали. Призываю присоединиться и решить, какой сквер, парк или детскую площадку отремонтировать в первую очередь, - сказал глава региона.

Выбор населением общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году - уникальная практика. Люди сами решают, что конкретно они хотели бы увидеть обновленным и приведенным в порядок. Поэтому отнестись к этой инициативе нужно ответственно.

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