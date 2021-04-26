За незаконную перевозку краснокнижных кречетов в Хабаровском крае будут судить троих человек

За незаконную перевозку краснокнижных кречетов в Хабаровский край будут судить троих человек
Фото: СУ СК России по Камчатскому краю
Уголовное дело в отношении преступной группы в составе трех человек, совершивших перевозку краснокнижных птиц, будут рассматривать в суде. Обвинение предъявлено по статье УК РФ - «Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.
- Как считает следствие, с августа по декабрь позапрошлого года семеро мужчин создали группировку и намеревались отлавливать ценных птиц и продавать их в дальнейшем. Эти люди на территории Тигильского района близ Петропавловска-Камчатского нелегально добыли и приобрели у другого человека десять птиц - кречетов. Их содержали, хранили и затем перевозили за территорию Камчатки с целью продажи. Перевезли птиц в поселок Ванино Хабаровского края на теплоходе, - рассказали в следкоме.
Органы пресекли деятельность преступников и забрали птиц. Восемь из них отпущены на волю, две - погибли. Дело будет рассматривать суд.
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