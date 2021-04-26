Международный турнир по боксу пройдет в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске с 11 мая начнется турнир по боксу международного уровня. Соревнования посвящены памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В общей сложности на ринг выйдут порядка 150 боксеров из Африки ,Европы и Азии. Хабаровский край защищать будут восемь спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
- С 11 по 15 мая будет идти турнир. Участвуют 10 мужских и пять женских категорий. Откроют именно финал в торжественной обстановке, подготовка уже началась, - рассказали в правительстве.
Именитые спортсмены, олимпийские чемпионы встретятся на ринге в этом году. Этот турнир всегда собирает много спортсменов и зрителей и является одним из самых представительных в округе.
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