Международный турнир по боксу пройдет в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 11 мая начнется турнир по боксу международного уровня. Соревнования посвящены памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В общей сложности на ринг выйдут порядка 150 боксеров из Африки ,Европы и Азии. Хабаровский край защищать будут восемь спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- С 11 по 15 мая будет идти турнир. Участвуют 10 мужских и пять женских категорий. Откроют именно финал в торжественной обстановке, подготовка уже началась, - рассказали в правительстве.

Именитые спортсмены, олимпийские чемпионы встретятся на ринге в этом году. Этот турнир всегда собирает много спортсменов и зрителей и является одним из самых представительных в округе.

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