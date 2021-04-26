Хабаровский ТЮЗ и комсомольская драма обновят репертуар Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае реализуется программа поддержки развития театрального искусства с 2019 года. Учреждениям культуры помогают с постановками спектаклей молодых режиссеров страны. Театр юного зрителя в Хабаровске и драмтеатр Города юности в этом году удостоились поддержки в виде грантов на эти цели. Новые спектакли будут ставить на средства, выигранные по программе развития театрального искусства на ДВ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Конкурс на грант стартовал еще в начале текущего месяца. Целью и задачей программ является знакомство творческих коллективов с новой отечественной и европейской драматургией от молодых режиссеров и привлечение зрителя, - рассказали в правительстве.

В 2021 году на грант заявились 15 учреждений в ДФО. Пять из них получат деньги. В театре юного зрителя режиссер Иван Пачин будет ставить «Джаггер, Джаггер» по произведению Нильсона. А в комсомольской драме поставят спектакль «Война еще не началась» Георгия Суркова.

Еще три театра-победителя - Бурятский, Амурский и Камчатский. К слову, в 2020 году хабаровский ТЮЗ и комсомольская драма уже получали гранты на обновление репертуара.

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