В Хабаровском крае с 27 апреля стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в процессе активная подготовка к празднованию Дня Победы. Жители региона вовлекаются в массовые мероприятия и акции. Так, уже на протяжении недели, с 18 апреля волонтеры занимаются приведением в порядок воинских захоронений. Эта работа ведется по проекту «Дорога к обелиску». С завтрашнего дня начнется акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Стартует акция на площади Ленина, где можно будет получить ленточку, - добавили в правительстве. - Продлится акция до самого Дня Победы. Точки раздачи будут в нескольких районах региона. Желающим выдадут ленточку, покажут, как ее носить, и расскажут историю символа.

В 2020 году акцию проводили в формате онлайн из-за эпидемии. В текущем году акция пройдет и в онлайн, и в офлайн форматах.

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