Пациентку из ЕАО экстренно привезли на вертолете в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Вчера, 25 апреля, в ГУ МЧС России по ЕАО поступило сообщение с призывом о помощи. Женщине в области требовалась срочная медицинская помощь. Тогда из Хабаровска в срочном порядке вылетел вертолет с медицинским модулем и высококвалифицированными медиками на борту. Врачи были из краевой больницы №2.По прибытии врачи оказали первую помощь пациентке, но в итоге они приняли решение эвакуировать ее в краевую больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

- Чтобы обеспечить безопасность, во время взлета и посадки на площадке дежурили спасатели из части №1. Этот рейс в ЕАО стал первым в 2021 году в этом направлении, - рассказали в МЧС.

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