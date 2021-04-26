Шесть колледжей края будут готовить специалистов для горно-обогатительного комбината. Фото: правительство Хабаровского края.

Сегодня, 26 апреля, в краевой столице соглашение о сотрудничестве подписали министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, генеральный директор «Амур Минералс» Александр Батаев и руководители шести учебных заведений.

К сотрудничеству присоединились Хабаровский технический колледж, Хабаровский дорожно-строительный техникум, Амурский политехнический техникум, Солнечный промышленный техникум, Чегдомынский горно-технологический техникум и Комсомольский строительный колледж.

- Современный горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении будет запущен поэтапно в течение 2024-2025 годов. Но уже через два года мы начнем принимать персонал, готовить людей к работе на высокотехнологичном оборудовании. Рассчитываем, что студенты и выпускники учебных заведений, с которыми сегодня подписаны долгосрочные соглашения о сотрудничестве, решат строить свою карьеру вместе с группой «РМК», - сообщила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности группы «Русской медной компании» Анна Шабарова.

РМК готова оказать не только экспертную помощь при подготовке специалистов, но и предоставить места для прохождения практики. Кроме того, компания планирует улучшить материально-техническую базу учебных заведений, а также готова оформить целевое обучение в Уральском горном университете и Тихоокеанском государственном университете.