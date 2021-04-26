Следственный комитет заинтересовался информацией, размещенной в федеральных СМИ, о смерти комсомольчанки

Следственный комитет заинтересовался информацией, размещенной на федеральных СМИ о смерти комсомольчанки Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае следственный комитет заинтересовался случаем, произошедшем в городе Комсомольске-на-Амуре, связанным со смертью местной жительницы. Информацию органы узнали из федеральных СМИ. Сообщалось, что в ноябре прошлого года комсомольчанка 74 лет умерла в больнице якобы от острой сердечной недостаточности. При этом внучка покойной обвинила в смерти бабушки свою мать. Она сообщила, что та применяла силу в отношении пожилой женщины. Более того, внучка считает, что мать ненадлежащим образом заботится и воспитывает свою вторую дочь, которая является несовершеннолетней. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

- По этой информации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК. - Ранее информации или заявлений о смерти пожилой женщины не поступало. По итогам проверки органы примут процессуальное решение.

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