Еще две жизни забрал коронавирус в Хабаровском крае за 26 апреля
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае от новой коронавирусной инфекции умирают люди. Каждый день краевой минздрав сообщает о новых жертвах. Еще два человека скончались за прошлый день, 26 апреля. страшная тенденция, но она имеет место быть. Еще 20 жителям поставили этот диагноз за сутки. Выздоровевших, к счастью, больше – 37 человек выписали. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
- На данное время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, трое из них дышат с помощью аппаратов искусственного вентилирования легких, - сказали в минздраве. – что касается заболеваемости по районам края, то в краевой столице больше всего заболевших за сутки – 13 человек. В Городе юности заболели трое, а в Комсомольском районе – четверо.
На данное время в регионе развернуто 445 ковидных коек. 123 из них остаются свободными. В каре также продолжается массовая вакцинация населения. Прививку поставить можно в пунктах вакцинации медицинских учреждений и в уголках здоровья. Масочный режим в крае продолжает действовать. Сегодня, 27 апреля в Хабаровске состоится очередное заседание коронавирусного штаба. Подробную информацию о мероприятии можно будет узнать на сайте «Комсомольская правда» - Хабаровск».
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