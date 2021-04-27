За убийство собутыльника хабаровчанин отправится в тюрьму на 9 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске состоялся суд над местным жителем по делу об убийстве. Хабаровчанина обвинили в нанесении не менее десяти ударов колюще-режущим предметом в область тела и головы. Виновный отправится в тюрьму на 9 лет. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
- Суд установил, что прошлой осенью двое хабаровчан вместе распивали алкоголь, и между ними произошел конфликт. Во время ссоры один из мужчин нанес другому порядка 10 ударов колюще-режущим предметов в голову и тело. От этих ран мужчина скончался, - рассказали в прокуратуре.
Ведомстве также добавили, что во время первого этапа следствия мужчина свою вину полностью признал и даже активно сотрудничал со следствием, однако затем сказал, что из-за алкоголя ничего не помнит.
Судья вынес вердикт – виновен. Мужчина теперь отправится на девять лет в колонию строгого режима отбывать свое наказание.
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