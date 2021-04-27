Михаил Дегтярев зарегистрировался в соцсети ТикТок Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора и правительства Хабаровского края сегодня утром, 27 апреля поделился новостью о том, что он зарегистрировался в социальной сети ТикТок. Глава региона сказал, что будет делиться с жителями региона важными новостями, показывать свои рабочие будни и просто общаться с населением. Михаил Дегтярев первый губернатор, который начал пользоваться ТикТоком для общения с жителями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского каря.

- Твердо убежден в необходимости прямого диалога между жителями края и властью. Мы должны быть максимально открыты и понятны для каждого. Рассказывать о своей работе, получать просьбы, предложения и критику, пусть даже самую жесткую. Для этого мы используем и личные встречи, и СМИ, и все возможные социальные сети, - сказал Михаил Дегтярев.

Помимо ТикТока у Михаила Дегтярева есть аккаунты в Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках. На каждой из страниц глава региона транслирует важную информацию для населения, общается с жителями края. Вести соцсети главе региона помогают пресс-служба и помощники, причем они работают по технической части, посты и записи Михаил Дегтярев публикует сам и сообщения получает, читает сам.

Напомним, что Михаил Дегтярев ранее поручил правительству края, министерствам и представителям муниципальных образований оперативно реагировать на сообщения и просьбы от жителей Хабаровского края во всех социальных сетях. По его мнению, каждый чиновник должен быть на связи с народом и отвечать на призывы о помощи.

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