Еще один медицинский автопоезд начал работать в Хабаровском крае - «Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края»

В Хабаровском крае начал свою работу новый автопоезд с врачами на борту. Уже второй по счету. В составе автопоезда два фургона. На борту принимают терапевт, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, отоларинголог и врачи УЗИ. Также в автопоезде можно поставить прививку от коронавируса. Вчера, 26 апреля автопоезд побывал на станции Хор в районе имени Лазо, сегодня, 27 апреля остановка в Вяземском районе. 28 апреля медкар отправится на станцию Розенгартовка в Бикинском районе, а 29-30 апреля врачи будут принимать людей в Бикине. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Диагностический передвижной комплекс запущен по программе ДВЖД. В автобусах стоит современное рентгенологическое оборудование, где можно пройти маммографию и сделать УЗИ внутренних органов, - сообщили в минздраве.

Обследоваться в автопоезде могут как сотрудники железной дороги, так и все жители в указанных населенных пунктах. Для приема требуется медицинский полис.

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