Все подаренные Москвой троллейбусы прибыли в Хабаровск Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровск доставили все троллейбусы, которые подарила Москва краевой столице. На данное время город ведет переговоры с «Мосгортрансом» о такой же безвозмездной передаче девяти трамваев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Вчера, 26 апреля в город прибыли оставшиеся троллейбусы. Машины отходили в столице страны по восемь лет и находятся в хорошем техническом состоянии, - рассказали в мэрии.

Как сказал Виктор Брайков, директор «ГЭТ», 12 троллейбусов сейчас проходят техническое обслуживание, у машин проверяют ходовку, затем оценят масштабы работ по подготовке к запуску.

Напомним, подаренные машины изготовлены из высокопрочных материалов. Каждый из них – низкопольный, что позволяет маломобильным гражданам перемещаться с комфортом. В троллейбусе вмещается до 115 людей, при этом сидячих мест – 26. Эти машины в обслуживании неприхотливые.

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